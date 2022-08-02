First Round
|1
|NGR
|Nzubechi Grace NWOKOCHA
|10.99
|Q
|2
|NZL
|Zoe HOBBS
|11.09
|Q
|3
|ENG
|Asha PHILIP
|11.27
|Q
|4
|SCO
|Alisha REES
|11.36
|Q
|5
|SGP
|Veronica Shanti PEREIRA
|11.48
|Q
|6
|SWZ
|Bongiwe MAHLALELA
|12.05
|7
|MDV
|Aishath Himna HASSAN
|12.17
|8
|TAN
|Winifrida MAKENJI
|DQ
|1
|JAM
|Elaine THOMPSON-HERAH
|10.99
|Q
|2
|ENG
|Imani LANSIQUOT
|11.15
|Q
|3
|KEN
|Maximila IMALI
|11.30
|Q
|4
|GAM
|Wurrie NJADOE
|11.50
|5
|SKN
|Amya CLARKE
|11.97
|6
|BIZ
|Hilary GLADDEN
|12.72
|7
|NRU
|Wena GOBURE
|13.21
|1
|ENG
|Daryll NEITA
|11.02
|Q
|2
|AUS
|Bree MASTERS
|11.41
|Q
|3
|ANT
|Joella LLOYD
|11.42
|Q
|4
|TTO
|Khalifa ST. FORT
|11.49
|5
|KEN
|Milicent NDORO
|11.76
|6
|AIA
|Tri-Tania LOWE
|12.11
|7
|BAN
|Sumaya DEWAN
|12.42
|1
|NGR
|Rosemary CHUKWUMA
|11.02
|Q
|2
|BOT
|Oarabile TSHOSA
|11.40
|Q
|3
|GUY
|Jasmine ABRAMS
|11.41
|Q
|4
|WAL
|Hannah BRIER
|11.48
|5
|PNG
|Toea WISIL
|11.79
|6
|MLT
|Carla SCICLUNA
|11.89
|7
|MDV
|Mariyam Alhaa HUSSAIN
|12.86
|8
|PAK
|Aneela GULZAR
|14.01
|1
|TTO
|Michelle-Lee AHYE
|11.14
|Q
|2
|BAH
|Tynia GAITHER
|11.19
|Q
|3
|NGR
|Joy Chinenye UDO GABRIEL
|11.43
|Q
|4
|IND
|Dutee CHAND
|11.55
|5
|ZAM
|Rhoda NJOBVU
|11.57
|6
|MOZ
|Ancha Ernesto MANDLATE
|12.14
|7
|SGP
|Kugapriya D/O CHANDRAN
|12.34
|1
|JAM
|Natalliah WHYTE
|11.31
|Q
|2
|AUS
|Naa ANANG
|11.37
|Q
|3
|UGA
|Jacent NYAMAHUNGE
|11.53
|Q
|4
|SLE
|Hafsatu KAMARA
|11.80
|5
|SGP
|Bernice Yee Ling LIEW
|12.12
|6
|MDV
|Mariyam Ru Ya ALI
|12.80
|1
|LCA
|Julien ALFRED
|11.24
|Q
|2
|JAM
|Remona BURCHELL
|11.46
|Q
|3
|BOT
|Tsaone Bakani SEBELE
|11.52
|Q
|4
|BAH
|Denisha CARTWRIGHT
|11.85
|5
|SLE
|Jenifer Fatmata BANGURA
|12.00
|6
|VAN
|Chloe DAVID
|12.60
|7
|TTO
|Leah BERTRAND
|DNS