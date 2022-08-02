Commonwealth Games: Athletics - Women's Para 100m (T37/38) results
From the section Commonwealth Games
First Round
|Rank
|Country
|Name
|Time
|1
|AUS
|Rhiannon CLARKE
|13.08
|Q
|2
|ENG
|Ali SMITH
|13.14
|Q
|3
|AUS
|Ella PARDY
|13.26
|Q
|4
|RSA
|Sheryl JAMES
|13.53
|Q
|5
|CAN
|Natalie THIRSK
|14.03
|6
|MRI
|Anais Anne Lise ANGELINE
|14.63
|Rank
|Country
|Name
|Time
|1
|ENG
|Sophie HAHN
|12.80
|Q
|2
|WAL
|Olivia BREEN
|13.03
|Q
|3
|ENG
|Hetty BARTLETT
|13.38
|Q
|4
|AUS
|Indiana COOPER
|13.77
|Q
|5
|NIR
|Eve WALSH DANN
|14.04
|6
|RSA
|Liezel GOUWS
|14.57