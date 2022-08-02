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Commonwealth Games: Judo - Women's 63kg Results

From the section Commonwealth Games

Final

CountryNameResultNameCountry
ENGHOWELL GemmavBEAUCHEMIN-PINARD CatherineCAN

Bronze Medal Match

CountryNameResultNameCountry
JAMSEMPLE LaurenvHAECKER KatharinaAUS
WALHACKER-JONES JasminevETOUA BIOCK Audrey JeannetteCMR

Semi-finals

Mat 1

CountryNameResultNameCountry
CANBEAUCHEMIN-PINARD CatherinebtETOUA BIOCK Audrey JeannetteCMR

Mat 2

CountryNameResultNameCountry
ENGHOWELL GemmabtHAECKER KatharinaAUS

Repechage

Mat 1

CountryNameResultNameCountry
JAMSEMPLE LaurenbtRAHMING CynthiaBAH

Mat 2

CountryNameResultNameCountry
WALHACKER-JONES JasminebtJAMES Cecilia ChineyeNGR

Quarter-finals

Mat 1

CountryNameResultNameCountry
CANBEAUCHEMIN-PINARD CatherinebtRAHMING CynthiaBAH
CMRETOUA BIOCK Audrey JeannettebtSEMPLE LaurenJAM

Mat 2

CountryNameResultNameCountry
AUSHAECKER KatharinabtJAMES Cecilia ChineyeNGR
ENGHOWELL GemmabtHACKER-JONES JasmineWAL

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