Final
|ENG
|HOWELL Gemma
|v
|BEAUCHEMIN-PINARD Catherine
|CAN
Bronze Medal Match
|JAM
|SEMPLE Lauren
|v
|HAECKER Katharina
|AUS
|WAL
|HACKER-JONES Jasmine
|v
|ETOUA BIOCK Audrey Jeannette
|CMR
Semi-finals
Mat 1
|CAN
|BEAUCHEMIN-PINARD Catherine
|bt
|ETOUA BIOCK Audrey Jeannette
|CMR
|ENG
|HOWELL Gemma
|bt
|HAECKER Katharina
|AUS
Repechage
Mat 1
|JAM
|SEMPLE Lauren
|bt
|RAHMING Cynthia
|BAH
Mat 2
|WAL
|HACKER-JONES Jasmine
|bt
|JAMES Cecilia Chineye
|NGR
Quarter-finals
Mat 1
|CAN
|BEAUCHEMIN-PINARD Catherine
|bt
|RAHMING Cynthia
|BAH
|CMR
|ETOUA BIOCK Audrey Jeannette
|bt
|SEMPLE Lauren
|JAM
Mat 2
|AUS
|HAECKER Katharina
|bt
|JAMES Cecilia Chineye
|NGR
|ENG
|HOWELL Gemma
|bt
|HACKER-JONES Jasmine
|WAL