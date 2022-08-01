Commonwealth Games: Swimming - Men's 50m Breaststroke results
From the section Commonwealth Games
Semi-finals
Semi-final 1
|Rank
|Country
|Name
|Time
|Qualified
|1
|ENG
|Adam PEATY
|27.03
|Q
|2
|ENG
|James WILBY
|27.65
|Q
|3
|ENG
|Greg BUTLER
|27.68
|Q
|4
|SCO
|Ross MURDOCH
|27.69
|Q
|5
|SCO
|Archie GOODBURN
|27.72
|6
|CAN
|James DERGOUSOFF
|27.83
|7
|ANT
|Jadon WUILLIEZ
|28.19
|8
|NAM
|Ronan WANTENAAR
|28.56
Semi-final 2
|Rank
|Country
|Name
|Time
|Qualified
|1
|AUS
|Sam WILLIAMSON
|27.01
|Q
|2
|RSA
|Michael HOULIE
|27.39
|Q
|3
|SCO
|Craig BENSON
|27.64
|Q
|4
|AUS
|Grayson BELL
|27.65
|Q
|5
|RSA
|Brenden G CRAWFORD
|27.75
|6
|AUS
|Joshua YONG
|27.85
|7
|SGP
|Maximillian Wei ANG
|28.29
|8
|WAL
|Kyle BOOTH
|28.35
Heats
Heat 1
|Rank
|Country
|name
|Time
|Qualified
|1
|AIA
|Alex LAKE
|35.72
|2
|SLE
|Mohamed KAMARA
|36.22
|DSQ
|SHN
|Duwaine YON
Heat 2
|1
|FIJ
|David YOUNG
|30.76
|2
|UGA
|Tendo MUKALAZI
|30.79
|3
|MRI
|Gregory ANODIN
|31.18
|4
|ZAM
|Kumaren NAIDU
|31.31
|5
|SVG
|Bryson GEORGE
|32.08
|6
|ZAM
|Zach MOYO
|32.78
|7
|MDV
|Mubal Azzam IBRAHIM
|34.62
Heat 3
|1
|BAH
|Luke-Kennedy THOMPSON
|29.30
|2
|PNG
|Ryan MASKELYNE
|29.53
|3
|GGY
|Ronny HALLETT
|29.58
|4
|FIJ
|Epeli Herbert Jordan RABUA
|29.60
|5
|SVG
|Shane CADOGAN
|29.89
|6
|BAN
|Sukumar RAJBONASHI
|29.96
|7
|MOZ
|Caio Miguel Chaby LOBO
|30.53
|DNS
|FIJ
|Taichi VAKASAMA
Heat 4
|1
|AUS
|Grayson BELL
|27.63
|Q
|2
|ENG
|James WILBY
|27.74
|Q
|3
|CAN
|James DERGOUSOFF
|28.04
|Q
|4
|WAL
|Kyle BOOTH
|28.30
|Q
|5
|BAH
|Izaak BASTIAN
|28.74
|6
|CYP
|Markos IAKOVIDIS
|28.78
|7
|JAM
|Kito CAMPBELL
|28.87
|8
|BAR
|Luis Sebastian WEEKES
|29.40
Heat 5
|1
|AUS
|Sam WILLIAMSON
|27.20
|Q
|2
|SCO
|Ross MURDOCH
|27.58
|Q
|3
|SCO
|Archie GOODBURN
|27.68
|Q
|4
|RSA
|Brenden G CRAWFORD
|27.77
|Q
|5
|ENG
|Greg BUTLER
|27.80
|Q
|6
|SGP
|Maximillian Wei ANG
|28.23
|Q
|7
|ANT
|Jadon WUILLIEZ
|28.44
|Q
|8
|CYP
|Panayiotis PANARETOS
|28.46
|R
Heat 6
|1
|RSA
|Michael HOULIE
|27.10
|Q
|1
|ENG
|Adam PEATY
|27.10
|Q
|3
|SCO
|Craig BENSON
|27.72
|Q
|4
|AUS
|Joshua YONG
|27.96
|Q
|5
|NAM
|Ronan WANTENAAR
|28.27
|Q
|6
|GGY
|Charlie-Joe HALLETT
|28.49
|R
|7
|WAL
|Bradley NEWMAN
|28.71
|8
|BOT
|Adrian ROBINSON
|28.96
Q=Qualified
R=Reserve