Heats

Heat 1

Rank Country Name Time Qoualified 1 TCA Rohan Karim SHEARER 56.78 2 GUY Sekhel TZEDEQ 58.03 3 SHN Stefan THOMAS 58.98 4 AIA Alex LAKE 1:00.36 5 SHN William CASWELL 1:01.74 6 GAM Ebrima Sorry BUARO 1:05.15 7 GAM Omar DARBOE 1:06.44

Heat 2

1 SEY Adam MONCHERRY 52.59 2 JEY Jack ALLAN 54.67 3 GUY Paul MAHAICA 54.79 4 SVG Kenale ALLEYNE 54.80 5 GRN Zackary GRESHAM 55.07 6 GIB Matt Dylan SAVITZ 55.53 7 GHA Kow JACKSON 56.27 8 RWA Eloi MANIRAGUHA 57.79

Heat 3

1 TAN Collins SALIBOKO 52.54 2 DMA Warren LAWRENCE 53.59 3 SEY Tyler FRED 53.79 4 KEN Monyo MAINA 53.96 5 UGA Atuhaire Ogola AMBALA 54.04 6 TGA Finau OHUAFI 54.51 7 MDV Mohamed Aan HUSSAIN 55.49 8 FIJ Epeli Herbert Jordan RABUA 55.83

Heat 4

1 BOT James FREEMAN 51.37 2 FIJ David YOUNG 52.47 3 MOZ Matthew LAWRENCE 52.70 4 UGA Tendo MUKALAZI 52.91 5 CYP Christos MANOLI 53.18 6 BAN Md Asif REZA 54.24 7 GGY Jonathan BECK 54.94 8 SVG Shane CADOGAN 54.95

Heat 5

1 ANT Stefano MITCHELL 51.42 2 FIJ Hansel McCAIG 51.78 3 IOM Alex BREGAZZI 51.82 4 IOM Harry ROBINSON 51.98 5 JAM Nathaniel THOMAS 52.64 6 KEN Ridhwan Abubakar Bwana MOHAMED 52.81 7 CAY James Richard ALLISON 53.08 8 JAM Sidrell WILLIAMS 53.54

Heat 6

1 MAS Arvin Shaun SINGH CHAHAL 50.84 2 IOM Joel WATTERSON 50.98 3 BAH Lamar TAYLOR 51.10 4 JEY Ollie BREHAUT 52.52 5 MRI Gregory ANODIN 52.76 6 LCA Jayhan Jamaud ODLUM-SMITH 53.04 7 SAM Brandon SCHUSTER 53.17 8 SEY Mathieu BACHMANN 53.72

Heat 7

1 CAN Ruslan GAZIEV 48.84 Q 2 ENG Jacob WHITTLE 49.26 Q 3 ENG Lewis Edward BURRAS 49.70 Q 4 MAS Hoe Yean KHIEW 50.47 R 5 RSA Guy BROOKS 50.68 6 MRI Bradley VINCENT 51.29 DNS WAL Dan JONES DNS RSA Matthew SATES

Heat 8

1 CAN Joshua LIENDO EDWARDS 48.54 Q 2 ENG Tom DEAN 48.61 Q 3 AUS Zac INCERTI 48.84 Q 4 NIR Jack McMILLAN 49.61 Q 5 SGP Mikkel LEE 50.21 Q 5 NZL Cameron GRAY 50.21 Q 7 NAM Alexander SKINNER 50.40 R 8 COK Wesley Tikiariki ROBERTS 50.75

Heat 9

1 CAN Stephen CALKINS 48.96 Q 2 AUS Kyle CHALMERS 48.98 Q 3 WAL Matthew RICHARDS 49.19 Q 4 SCO Duncan SCOTT 49.31 Q 5 AUS William Xu YANG 49.49 Q 6 SGP Jonathan Eu Jin TAN 49.85 Q 7 RSA Pieter COETZE 50.33 Q 8 SGP Yi Shou Darren CHUA 51.38

Best 16 athletes progress to the semi-finals

Q=Qualified

R=Reserve