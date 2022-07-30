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Commonwealth Games: Swimming - Men's 400m Individual Medley results

From the section Commonwealth Games

Heat 1

RankCountryNameTimeQualified
1AUSBrendon SMITH4:18.32Q
2RSAMatthew SATES4:19.04Q
3CANCollyn GAGNE4:19.63Q
4AUSSe-Bom LEE4:19.66Q
5JEYIsaac DODDS4:29.70R

Heat 2

1NZLLewis CLAREBURT4:17.72Q
2AUSKieren POLLARD4:19.64Q
3SCODuncan SCOTT4:20.92Q
4SCOMark SZARANEK4:21.34Q
5MDVMohamed Rihan SHIHAM5:35.70R
DNSENGBrodie Paul WILLIAMS

Q = Qualified

R = Reserve

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