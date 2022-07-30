Commonwealth Games: Swimming - Men's 400m Individual Medley results
From the section Commonwealth Games
Heat 1
|Rank
|Country
|Name
|Time
|Qualified
|1
|AUS
|Brendon SMITH
|4:18.32
|Q
|2
|RSA
|Matthew SATES
|4:19.04
|Q
|3
|CAN
|Collyn GAGNE
|4:19.63
|Q
|4
|AUS
|Se-Bom LEE
|4:19.66
|Q
|5
|JEY
|Isaac DODDS
|4:29.70
|R
Heat 2
|1
|NZL
|Lewis CLAREBURT
|4:17.72
|Q
|2
|AUS
|Kieren POLLARD
|4:19.64
|Q
|3
|SCO
|Duncan SCOTT
|4:20.92
|Q
|4
|SCO
|Mark SZARANEK
|4:21.34
|Q
|5
|MDV
|Mohamed Rihan SHIHAM
|5:35.70
|R
|DNS
|ENG
|Brodie Paul WILLIAMS
Q = Qualified
R = Reserve