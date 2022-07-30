Commonwealth Games: Swimming - Men's 100m Breaststroke results
From the section Commonwealth Games
Heat 1
|Rank
|Country
|Name
|Time
|Qualified
|1
|ZAM
|Kumaren NAIDU
|1:11.79
|2
|ZAM
|Zach MOYO
|1:12.83
|3
|MDV
|Mubal Azzam IBRAHIM
|1:17.19
|4
|AIA
|Alex LAKE
|1:19.00
Heat 2
|1
|PNG
|Ryan MASKELYNE
|1:03.31
|2
|JAM
|Kito CAMPBELL
|1:05.04
|3
|FIJ
|Epeli Herbert Jordan RABUA
|1:05.25
|4
|GGY
|Ronny HALLETT
|1:05.85
|5
|MOZ
|Caio Miguel Chaby LOBO
|1:05.92
|6
|BAN
|Sukumar RAJBONASHI
|1:07.92
|7
|SVG
|Shane CADOGAN
|1:08.53
|8
|SVG
|Bryson GEORGE
|1:13.19
Heat 3
|1
|AUS
|Zac STUBBLETY-COOK
|1:00.18
|Q
|2
|SCO
|Archie GOODBURN
|1:00.92
|Q
|3
|SCO
|Craig BENSON
|1:01.14
|Q
|4
|CAN
|James DERGOUSOFF
|1:01.79
|Q
|5
|WAL
|Kyle BOOTH
|1:02.00
|Q
|6
|ANT
|Jadon WUILLIEZ
|1:02.38
|Q
|7
|CYP
|Panayiotis PANARETOS
|1:02.83
|Q
|8
|BAR
|Luis Sebastian WEEKES
|1:04.96
Heat 4
|1
|ENG
|James WILBY
|1:00.62
|Q
|2
|AUS
|Joshua YONG
|1:00.93
|Q
|3
|SCO
|Ross MURDOCH
|1:01.10
|Q
|4
|NAM
|Ronan WANTENAAR
|1:03.14
|R
|5
|GGY
|Charlie-Joe HALLETT
|1:03.82
|6
|JEY
|Robbie JONES
|1:04.06
|7
|BAH
|Izaak BASTIAN
|1:04.07
|8
|WAL
|Bradley NEWMAN
|1:04.12
Heat 5
|1
|ENG
|Adam PEATY
|59.92
|Q
|2
|AUS
|Sam WILLIAMSON
|1:00.16
|Q
|3
|RSA
|Brenden G CRAWFORD
|1:01.11
|Q
|4
|SGP
|Maximillian Wei ANG
|1:01.54
|Q
|5
|ENG
|Greg BUTLER
|1:01.59
|Q
|6
|RSA
|Michael HOULIE
|1:01.62
|Q
|7
|BOT
|Adrian ROBINSON
|1:03.13
|R
|8
|FIJ
|Taichi VAKASAMA
|1:03.53
Q = Qualified
R = Reserve