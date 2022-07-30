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Commonwealth Games: Swimming - Men's 200m Freestyle results

From the section Commonwealth Games

Heat 1

RankCountryNameTimeQualified
1SEYTyler FRED1:58.46
2GGYSamuel LOWE1:59.45
3FIJTemafa YALIMAIWAI2:00.87
4GHAKow JACKSON2:10.24
5SHNStefan THOMAS2:12.70
6HNWilliam CASWELL2:15.39

Heat 2

RankCountryNameTimeQualified
1CAYJames Richard ALLISON1:54.14
2BAHLuke-Kennedy THOMPSON1:55.44
3CYPChristos MANOLI1:56.16
4IOMPeter ALLEN1:57.48
5TANCollins SALIBOKO1:57.76
6KENMonyo MAINA1:59.72
7JEYOllie BREHAUT2:00.62
8GIBMatt Dylan SAVITZ2:01.46

Heat 3

RankCountryNameTimeQualified
1AUSElijah WINNINGTON1:46.87Q
2RSAMatthew SATES1:48.25Q
3CANRuslan GAZIEV1:48.59R
4ENGCameron KURLE1:48.94
5RSAAndrew ROSS1:49.75
6NZLCameron GRAY1:50.35
7BOTJames FREEMAN1:50.63
8INDKushagra RAWAT1:54.56

Heat 4

RankCountryNameTimeQualified
1SCODuncan SCOTT1:47.16Q
2WALCalum JARVIS1:48.22Q
3ENGJoe LITCHFIELD1:48.44Q
4WALKieran BIRD1:48.99
5SCOEvan JONES1:49.00
6AUSZac INCERTI1:49.54
7COKWesley Tikiariki ROBERTS1:49.83
8MASArvin Shaun SINGH CHAHAL1:51.73

Heat 5

1ENGTom DEAN1:47.19Q
2AUSMack HORTON1:47.37Q
3WALMatthew RICHARDS1:47.59Q
4NIRJack McMILLAN1:48.51R
5MASHoe Yean KHIEW1:48.85
6SCOStephen MILNE1:49.56
7CANJeremy BAGSHAW1:49.57
8IOMAlex BREGAZZI1:52.33

Q = QualifiedR = Reserve

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