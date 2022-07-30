Commonwealth Games: Swimming - Men's 200m Freestyle results
From the section Commonwealth Games
Heat 1
|Rank
|Country
|Name
|Time
|Qualified
|1
|SEY
|Tyler FRED
|1:58.46
|2
|GGY
|Samuel LOWE
|1:59.45
|3
|FIJ
|Temafa YALIMAIWAI
|2:00.87
|4
|GHA
|Kow JACKSON
|2:10.24
|5
|SHN
|Stefan THOMAS
|2:12.70
|6
|HN
|William CASWELL
|2:15.39
Heat 2
|Rank
|Country
|Name
|Time
|Qualified
|1
|CAY
|James Richard ALLISON
|1:54.14
|2
|BAH
|Luke-Kennedy THOMPSON
|1:55.44
|3
|CYP
|Christos MANOLI
|1:56.16
|4
|IOM
|Peter ALLEN
|1:57.48
|5
|TAN
|Collins SALIBOKO
|1:57.76
|6
|KEN
|Monyo MAINA
|1:59.72
|7
|JEY
|Ollie BREHAUT
|2:00.62
|8
|GIB
|Matt Dylan SAVITZ
|2:01.46
Heat 3
|Rank
|Country
|Name
|Time
|Qualified
|1
|AUS
|Elijah WINNINGTON
|1:46.87
|Q
|2
|RSA
|Matthew SATES
|1:48.25
|Q
|3
|CAN
|Ruslan GAZIEV
|1:48.59
|R
|4
|ENG
|Cameron KURLE
|1:48.94
|5
|RSA
|Andrew ROSS
|1:49.75
|6
|NZL
|Cameron GRAY
|1:50.35
|7
|BOT
|James FREEMAN
|1:50.63
|8
|IND
|Kushagra RAWAT
|1:54.56
Heat 4
|Rank
|Country
|Name
|Time
|Qualified
|1
|SCO
|Duncan SCOTT
|1:47.16
|Q
|2
|WAL
|Calum JARVIS
|1:48.22
|Q
|3
|ENG
|Joe LITCHFIELD
|1:48.44
|Q
|4
|WAL
|Kieran BIRD
|1:48.99
|5
|SCO
|Evan JONES
|1:49.00
|6
|AUS
|Zac INCERTI
|1:49.54
|7
|COK
|Wesley Tikiariki ROBERTS
|1:49.83
|8
|MAS
|Arvin Shaun SINGH CHAHAL
|1:51.73
Heat 5
|1
|ENG
|Tom DEAN
|1:47.19
|Q
|2
|AUS
|Mack HORTON
|1:47.37
|Q
|3
|WAL
|Matthew RICHARDS
|1:47.59
|Q
|4
|NIR
|Jack McMILLAN
|1:48.51
|R
|5
|MAS
|Hoe Yean KHIEW
|1:48.85
|6
|SCO
|Stephen MILNE
|1:49.56
|7
|CAN
|Jeremy BAGSHAW
|1:49.57
|8
|IOM
|Alex BREGAZZI
|1:52.33
Q = QualifiedR = Reserve