Close menu

Commonwealth Games: Squash - Men's Singles results

From the section Commonwealth Games

Round of 64

NameCountryScoreNameCountry
K. SultanaMLT1-3N. EngererMLT
E. EvansWAL3-0L. ReichIVB
M. MatanatabuFIJ2-3J. KellyCAY
M. SuariPNG0-3M. KamalMAS
E. AyihGHA0-3C. BinnieJAM
R. DowlingAUS3-0J. DoyleSVG
R. LaksiriSRI3-1S. WiltshireGUY
K. CumberbatchBAR0-3C. YuenMAS
S. SimpsonBAR2-3S. WakeelSRI
D. BaillargeonCAN3-0C. Mc QuanTTO
J. JervisCAY3-0C. AnafoGHA
0. BaileySVG0-3P. CreedWAL
T. ChilesheNZLvJ. SnaggSVG
M. NimjiKENvR. StewartSCO
J. MorrisonJAMvN. IqbalPAK
C. NavasGIBvJ. JervisCAY
J. KhalilGUYvP. KadomaUGA
J. ChapmanIVBvA. SinghIND
F. SiaguruPNGvL. ChilesheNZL
N. SachvieCANvK. KalengoZAM
M. KawooyaUGAvM. AdelaSEY

Top Stories