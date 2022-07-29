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Commonwealth Games: Swimming - Men's 400m Freestyle results

From the section Commonwealth Games

Heat 1

RankCountryNameTimeQualified
1BOTJames FREEMAN3:57.56
2JEYIsaac DODDS4:01.50
3BAHLuke-Kennedy THOMPSON4:04.90
4TTOGraham Irvin CHATOOR4:05.50
5GGYSamuel LOWE4:14.62

Heat 2

RankCountryNameTimeQualified
1NIRDaniel WIFFEN3:47.43Q
2AUSMack HORTON3:47.54Q
3ENGLuke Thomas TURLEY3:49.61Q
4WALKieran BIRD3:50.30R
5CANJeremy BAGSHAW3:52.62
6SCOStephen MILNE3:54.35
7RSAAndrew ROSS3:58.44
8COKWesley Tikiariki ROBERTS4:00.62

Heat 3

RankCountryNameTimeQualified
1AUSElijah WINNINGTON3:48.32Q
2AUSSam SHORT3:48.46Q
3RSAMatthew SATES3:49.69Q
4MASHoe Yean KHIEW3:50.03Q
5WALDaniel JERVIS3:50.13Q
6ENGToby ROBINSON3:52.21R
7CANEric Georges BROWN3:52.88
8INDKushagra RAWAT3:57.45

Q=QualifiedR=Repechage

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