Gold Coast 2018: Swimming - Women's 50m Butterfly
- From the section Commonwealth Games
Final
|Rank
|Country
|Name
|Time
|1
|AUS
|Cate Campbell
|25.59
|2
|AUS
|Holly Barratt
|25.67
|3
|AUS
|Madeline Groves
|25.69
|4
|CAN
|Penny Oleksiak
|25.88
|5
|CAN
|Rebecca Smith
|26.49
|6
|WAL
|Alys Thomas
|26.78
|7
|SA
|Erin Gallagher
|26.84
|8
|JAM
|Alia Atkinson
|27.35
Semi-finals
|Semi-final 2
|Rank
|Country
|Name
|Time
|1
|AUS
|Madeline Groves
|25.54
|2
|CAN
|Penny Oleksiak
|25.94
|3
|CAN
|Rebecca Smith
|26.68
|4
|WAL
|Alys Thomas
|26.72
|5
|WAL
|Harriet West
|27.17
|6
|NZ
|Helena Gasson
|27.19
|7
|SA
|Emma Chelius
|27.52
|8
|KEN
|Emily Muteti
|28.63
|Semi-final 1
|Rank
|Country
|Name
|Time
|1
|AUS
|Cate Campbell
|25.56
|2
|AUS
|Holly Barratt
|25.88
|3
|JAM
|Alia Atkinson
|26.84
|4
|SA
|Erin Gallagher
|26.85
|5
|WAL
|Harriet Jones
|27.03
|6
|SGP
|Ting Wen Quah
|27.35
|7
|IOM
|Charlotte Atkinson
|27.57
|8
|MRI
|Elodie Poo Cheong
|28.43
Heats
|Heat 1
|Rank
|Country
|Name
|Time
|1
|GRN
|Oreoluwa Cherebin
|30.43
|2
|GIB
|Christina Linares
|31.92
|3
|UGA
|Avice Meya
|32.50
|4
|BAN
|Miss Khatun
|32.96
|5
|TGA
|Charissa Panuve
|33.09
|Heat 2
|Rank
|Country
|Name
|Time
|1
|AUS
|Holly Barratt
|26.14
|2
|NZ
|Helena Gasson
|27.10
|2
|WAL
|Harriet Jones
|27.10
|4
|SA
|Emma Chelius
|27.55
|5
|IOM
|Charlotte Atkinson
|27.72
|6
|LCA
|Katie Kyle
|28.80
|7
|CAY
|Lauren Hew
|29.38
|8
|FIJ
|Cheyenne Rova
|29.70
|Heat 3
|Rank
|Country
|Name
|Time
|1
|AUS
|Madeline Groves
|25.81
|2
|CAN
|Penny Oleksiak
|25.95
|3
|WAL
|Alys Thomas
|26.95
|4
|SGP
|Ting Wen Quah
|27.44
|5
|KEN
|Emily Siobhan Muteti
|28.46
|6
|FIJ
|Matelita Buadromo
|29.12
|7
|SRI
|Dilrukshi Perera
|29.81
|8
|GUY
|Jamila Sanmoogan
|29.97
|Heat 3
|Rank
|Country
|Name
|Time
|1
|AUS
|Cate Campbell
|25.83
|2
|CAN
|Rebecca Smith
|26.65
|3
|JAM
|Alia Atkinson
|26.91
|4
|SA
|Erin Gallagher
|27.05
|5
|WAL
|Harriet West
|27.41
|6
|MRI
|Elodie Poo Cheong
|28.63
|7
|JEY
|Gemma Atherley
|28.94
|8
|SEY
|Aaliyah Palestrini
|30.59