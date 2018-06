Commonwealth Games: Table Tennis - Women's Team results

Gold Medal

Singapore 1-3 India

Bronze Medal

England 3-1 Australia

Semi-finals

Singapore 3-0 Australia England 0-3 India

Quarter-finals

Singapore 3-0 Guyana Wales 1-3 Australia England 3-1 Canada Malaysia 0-3 India

Group Play Stage

Group 1 Singapore 3-0 Malaysia Singapore 3-0 Fiji Fiji 0-3 Malaysia

Group 2 India 3-0 Sri Lanka India 2-1 Wales Wales 3-1 Sri Lanka

Group 3 Australia 3-0 Mauritius Australia 3-1 Canada Canada 3-0 Mauritius

Group 4 England 3-0 Guyana England 3-0 Vanuatu Vanuatu 2-3 Guyana

