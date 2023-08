BBC Sport aksed fans to vote on which Burnley summer signing will make the most impact at the club.

Here are the results:

Jordan Beyer: 22%

Sander Berge: 20%

James Trafford: 20%

Zeki Amdouni: 17%

Nathan Redmond: 5%

Luca Koleosho: 4%

Lawrence Vigouroux: 3%

Jacob Bruun Larsen: 3%

Dara O'Shea: 2%

Michael Obafemi: 2%

Cast your vote here