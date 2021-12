Crystal Palace v Norwich team news

Crystal Palace have made four changes from the Boxing Day defeat to Tottenham.

Vicente Guaita, Marc Guehi, Jean-Philippe Mateta and Jeffrey Schlupp are in for Jack Butland, James Tomkins, Conor Gallagher and Wilfried Zaha,

Crystal Palace XI: Guaita; Mitchell, Guehi, Andersen, Ward; Hughes, Kouyate, Schlupp; Mateta, Ayew, Edouard.

Subs: Butland, Matthews, Milivojevic, Tomkins, Benteke, Ferguson, Kelly, Riedewald.