πŸŽ₯ β€˜It’s a lot of head scratching!’ #bhafc head coach Graham Potter on preparing for visit of Man City #mcfc #BHAMCI πŸ€” pic.twitter.com/ezT2BAfQFS — BBC Radio Sussex Sport (@BBCSussexSport) October 21, 2021

End of twitter post

The BBC is not responsible for the content of external sites.