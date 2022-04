Chelsea v Crystal Palace: Confirmed team news

It's three changes for Chelsea from the team that were agonisingly beaten by Real Madrid last time out.

Thiago Silva, Ruben Loftus-Cheek and N'Golo Kante miss out. Andreas Christensen, Cesar Azpilicueta and Jorginho come in.

Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Christensen, Rudiger; James, Jorginho, Kovacic, Alonso, Mount, Havertz, Werner.

Subs: Kepa, Thiago Silva, Sarr, Kante, Loftus-Cheek, Saul, Pulisic, Ziyech, Lukaku.