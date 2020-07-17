Unflustered news anchor loses tooth live on air

Live TV can throw up all sorts of potential hurdles - technical glitches, unpredictable guests and knowing that there is no take two.
But Marichka Padalko, a news anchor on Ukraine, faced an usual problem this week when part of her front tooth fell out.
However, like a true professional, she simply put the tooth in her hand and continued.
"Honestly, I thought the incident would go unnoticed," she wrote on Instagram.
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Нова "слава" прийшла звідки не чекали .... і підтримка теж😍. Так, в мене справді сьогодні під час прямого ефіру ТСН о 9:00 випала частина переднього зуба). Це, напевно, найкурйозніший мій досвід за двадцять років роботи ведучою. Прямий ефір тим і прекрасний, що завжди непередбачуваний. Так, в 2013 я вперше прямо в своєму ефірі побачила кадри затримання свого чоловіка😪 на протесті під Київрадою, а кілька років тому мою ногу під час випуску несподівано почала облизувати собака, що забігла зі студії @snidanok Цього разу моя колега @nata_goncharova мені написала, мовляв, "ти так зреагувала, ніби ти щодня губиш зуби😀". Ні, не щодня😁. Просто саме зараз я вирішила виправити ту прикрість, яка сталася понад десять тому. В мене в спальні стояв важкий металевий будильник і одного разу дуже зацікавив мою маленьку доньку. Вона схопила його з підвіконня і почала розмахувати "іграшкою" навколо сплячої мами. І щойно я позіхнула, як маленька весела ручка відбила мені половину зуба. Зараз зважилася нарешті на більш радикальний ремонт. Тільки була не дуже уважна до заборони свого стоматолога надкусувати їжу передніми зубами до закінчення лікування. Власне, тому сталося те, що сталося... Чесно кажучи, думала, що інцидент пройде непоміченим. Саме цей епізод свідомо не виклали на YouTube канал ТСН. Але ми недооцінили уважність наших глядачів. Блогерка @ekulka виклала це в своєму профілі, і .... понеслося по всіх виданнях, і не лише українських. В усій цій історії мене особисто вразила та кількість підтримки, яку я отримала) - і в коментарях, і в особистих повідомленнях. Друзі, велике Вам спасибі❤️))). В будь-якій ситуації зберігаємо спокій💪 Завтра вранці побачимось📺 в @tsnua
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"But we underestimated the attention of our viewers," she added, under a video of her losing the tooth.
Ms Padalko revealed that she required a tooth repair around a decade ago after her daughter smashed it accidentally while swinging a metal alarm clock.
Despite the network initially not posting the video to YouTube, Ms Padalko said she had been impressed by the amount of support she received.
"In any situation, keep calm," she added.
"See you tomorrow morning."