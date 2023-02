RRR: South Korean embassy's Naatu Naatu dance delights Indians

๐๐š๐š๐ญ๐ฎ ๐๐š๐š๐ญ๐ฎ ๐‘๐‘๐‘ ๐ƒ๐š๐ง๐œ๐ž ๐‚๐จ๐ฏ๐ž๐ซ - ๐Š๐จ๐ซ๐ž๐š๐ง ๐„๐ฆ๐›๐š๐ฌ๐ฌ๐ฒ ๐ข๐ง ๐ˆ๐ง๐๐ข๐š



Do you know Naatu?



We are happy to share with you the Korean Embassy's Naatu Naatu dance cover. See the Korean Ambassador Chang Jae-bok along with the embassy staff Naatu Naatu!! pic.twitter.com/r2GQgN9fwC