Fear a leum bho bheinn fortanach a bhith beò

Image copyright Jack Blundy Image caption Sam Percival a' leum le paraisiut bho stùc air a bheil Lord Berkeley's Seat

Tha luchd-teasairginn nam beann ag ràdh gu bheil leumadair-beinne fortanach a bhith beò an dèidh a' ghaoth falbh leis a' pharaisiut aige ga bhualadh ann an creag.

Bha Sam Percival air leum bho bhidean 3,379 troigh de dh'àirde air druim An Teallaich ann an Taobh Siar Rois.

Chaidh am paraisiut aige a ghlacadh le oiteag gaoithe ga thionndadh mun cuairt agus ga bhualadh ann an stùc air a bheil Lord Berkeley's Seat.

Thuit e pìos beag sìos a' bheinn mus do stad e. Chaidh aige air sreap suas chun an droma far an robh a charaidean, a tha cuideachd nan leumadairean-beinne.

Cha deach a dhroch ghoirteachadh idir san tubaist a thachair Diardaoin.

Image copyright Jack Blundy Image caption Chaidh paraisiut Mgr Percival a ghlacadh leis a' ghaoith

Chaidh Sgioba Teasgairginn nam Beann ann an Dùn Dòmhnaill agus heileacoptair nam Maor-Cladaich à Inbhir Nis a ghairm a-mach airson taic a thoirt do Mgr Percival tighinn far na beinne.

Thuirt ceannard sgioba Dhùn Dhòmhnaill, Dòmhnall MacRath: "'S e seo a'chiad tuaras a chaidh ar gairm a-mach gu tachartas den t-seòrsa seo.

"Chan eil mi a' dol ro fhada ann a bhith ag ràdh gu bheil an duine òg seo fortanach a bhith beò - feumaidh gu bheil aingeal aige a tha a' coimhead a-mach air a shon.

"Thàinig e gu math faisg air àite far nach biodh e air tighinn às le bheatha nan robh e air a dhol leis a' chreig."