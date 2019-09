Fàs ann an cuid de sgìrean eileanach

Image copyright Getty Images Image caption Chunnaic pàirtean de na Hearadh fàs ann an àireamhan sluaigh.

Tha comharran ann gu bheil àireamhan sluaigh anns na h-eileanan a' fàs an dèidh bhliadhnaichean de chrìonadh, a rèir luchd-rannsachaidh agus bhuidhnean coimhearsnachd.

Tha Institiud Sheumais Hutton, Colaiste Dhùthchail na h-Alba, Leasachadh Coimhearsnachd Lens agus Fearann Coimhearsnachd na h-Alba air a bhith a' trusadh fianais.

Tha Colbhasa agus taobh an iar na Hearadh am measg nan àiteachan a chunnaic fàs.

Thuirt na buidhnean gur e pàirt den adhbhar gu bheil daoine òga a' roghnachadh fuireach anns na coimhearsnachdan aca no tilleadh dhachaigh.

Gairm Ath-bheothachaidh nan Eilean

Chuir iad aithisg a-mach air a bheil an t-ainm Gairm Ath-bheothachaidh nan Eilean airson na comharran fàis a thoirt gu aire dhaoine.

Thuirt iad nach do nochd am fàs fhathast ann an àireamhan oifigeil, mar an cunntas-sluaigh.

Thuirt Stiùiriche Poileasaidh Fearann Coimhearsnachd na h-Alba, an Dr Calum MacLeòid, gu bheil Gairm Ath-bheothachaidh nan Eilean ag ràdh gu bheil mar a tha coimhearsnachdan air sealbh fhaighinn air fearann agus maoinean mara air deagh bhuaidh a thoirt air àireamhan sluaigh.

Cholbhasa

Tha àireamh sluaigh Cholbhasa air a dhol suas bho 106 duine ann an 1991 gu 132 ann an 2011, a rèir a' chunntais-shluaigh.

Tha na buidhnean a' sùileachadh àrdachaidh eile ann an 2021.

Na Hearadh

Tha an àireamh sluaigh air taobh siar na Hearadh air a dhol suas bho 119 ann an 2012 gu 151 ann an 2019.

Tha dùil gur e an obair aig Urras Thaobh Siar na Hearadh, a th' air a bhith a' togail thaighean aig prìsean reusanta am measg eile, as coireach.

Tha an t-Urras ag amas air àireamh sluaigh de 170 ro 2020.