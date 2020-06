Coronavirus: Full list of names from your tributes

Below is a list of people who have died with the coronavirus whose family and friends have sent in photos and tributes for our special page.

Ghulam Abbass, Clement Abbott, Billy Adams, Edmond Adedeji, Terry Adey, Ram Advani, Umar Afzal, Joan Agar, Raj Aggarwal, Mary Agyapong, Augustine Agyei-Mensah, John Alagos, Safaa Alam, Bob Alcock, Juliet Alder, Benjamin Alford, Osman Ali Mehmet, Graham Allchurch, Michael Allieu, Fiona Anderson, Krishan Arora, Mohammed Arshad, Rita Ashton, Medhat Atalla, Doreen Austin, Norman Austria, Nazir Awan, Fayez Ayache, Serkan Aydin, Gwen Azzaro, Salim Bahsoon, Leonard Bail, Betty Ball, Melujean Ballesteros, Malcolm Bamford, Amrik Bamotra, Wilma Banaag, Chris Barrett, Diane Bell, Jean Bennett, Donald Beresford, Connie Berry, Victor Berryman, Gillian Best, Ray Blackwell, Brenda Blair, Chris Bolton, Stephen Bradley, Kim Brien, Tim Brooke-Taylor, Adam Brown, Eileen Bryan, Ruth Burke, Corine Burrowes, Catherine Byrne, Irene Cain, Daniel Cairns, Sue Cairns, Paul Calvert, Bruce Cameron, Donna Campbell, Lisa Carberry, Alexander Cargill, Bill Carson, Jenelyn Carter, Ryan Cartwright, Tim Chan, Stuart Charlesworth, Terry Cheesman, Lawrence Chinegwundoh, John Chipperfield, Hilda Churchill, Leo Ciavarella, Emma Clarke, Linda Clarke, Tony Clay, Joyce Cluer, John Coker, Andy Collier, Doris Cook, Margaret Corner, Beryl Cox, Linnette Cruz, Angie Cunningham, Patricia Darby, Brian Darlington, Judith Darmady, Bill and Mary Dartnall, Pete Davies, Gerallt Davies, Yvonne Davies, Emma Davis, Katy Davis, Leilani Dayrit, John Denkmayer, Ramesh Depala, Luca di Nicola, Ade Dickson, Frank Dignum, Henry Dixon, Glenda Dolby, Sylvia Douglas, Lillian Dunnington, Maurice Dunnington, Keith Dunnington, David Eccles, Josiane Ekoli, Adil El Tayar, Sadeq Elhowsh, Maureen Ellington, Chrissie Emerson, Barry England, Adekunle Enitan, Peter and Mavis Etherington, Terence Evans, John Evans, Bert Evans, Shad Faraj Beck, Patrick Farrell, Cecilia Fashanu, Mary Fisher, Ann Fitzgerald, Jeff Flack, Christine Fletcher, Malcolm Fletcher, Amanda Forde, John Foster, Kate Fox, Sam Fuller, Clive Futter, Colin Gale, Valma Gardiner, Peter Garrison, Amor Gatinao, Michael Gerard, Razza Ghulam, Jean Gibbons, Leonard Gibson, Fred Gibson, Michael Gilkes, Liz Glanister, Janice Glassey, George Glennon, Andrew Goddard, Harvey Goldstein, Jimmy Goodfellow, James Gordon, Gandia Gosine, Anthony Gower, Janice Graham, Andrew Granath, Dave Greenfield, Alex Grierson, Mark Grove, Simon Guest, Reg Halstead, Wally Hames, Frank Hammond, Ken Handley, Peter Hart, Thomas Harvey, Rita Hawthorn, Stuart Hayes, Kenneth Heffer, June Ann Helliwell Gales, Trevor Hewitt, Sheila Hibbitt, Michael Hill, June Hoffman, Kathleen Holden, David How, Andrew Howe, Thaung Htaik, Doreen Hunt, Norman Hunter, Stephen Hyslop, Andrew Jack, Bernard Jackson, Bill Jackson, Carol Jamabo, Richard James, Khalid Jamil, Rajesh Jayaseelan, Harold Johnson, Nancy Johnson, Kirsty Jones, Lee Joseph, Paul Kabasele, Tony Kabia, Paul Karslake, Sonya Kaygan, Les King, Alice Kit Tak Ong, Felice Klein, Paul Klein, Rita Knights, Neil Kraft, Henry Lammin, Eileen Landers, Eddie Large, Mary Latham, Kenneth Law Sumner, Maria Lawrence, Teddy Lawrence, Ray Lever, Seb Lewis, Malcolm Lewis, Richard Lloyd, Suzanne Loverseed, David Ludlam, Darren Lunn, Stephen Lynham, Abdul Mabud Chowdhury, Rebecca Mack, Grant Maganga, Paul Matewele, Nick Matthews, Anne McCooke, Stephen McCormack, John McDougall, Gerry McHugh, Dean McKee, Pat McManus, Harry Mercer, Dom Merrix, Brian Mfula, Pat Midgley, Elkan Miller, Francis Moise, Barbara Moore, David Moore, Abdul Moquith, Pedro Moreno, Rita Morgan, Jim Morris, Jim Morrison, Melusi Moyo, Lillian Mudzivare, Gladys Mujajati, Belly Mujinga, John Mulholland, Ruben Munoz, Anne Murphy, Richard Nabieu, Poornima Nair, Ruth Newman, Lil Newsome, Khulisani Nkala, Michael North, Nadir Nur, Aimee O'Rourke, Gill Oakes, Bill Olner, Rajnhold Orant, Margaret Orman, Mercy Otio, Philip Owens, Roy Palmer, Barry Parker, Eric Parsons, Yusuf Patel, Kishore Patel, Jennifer Pattrick, Steven Pearson, Julie Penfold, Emily Perugia, Helen Pester, Josephine Peter, Miltos Petridis, Avrohom Pinter, Richard Place, Christina Poel, Rachel Prentice, Nick Price, Kevin Priestley, Rod Prole, Marcia Pryce, Peter Quince, Louisa Rajakumari, Paul Ramsden, Vishna Rasiah, Ian Ratcliffe, Jitendra Rathod, James Reid, Phil Rennie, Gino Renoldi, Elbert Rico, Gareth Roberts, Jonathan Robinson, Alan Roger, Noreen Rogers, Debra Rose, Kevin Rowson, Ronald Rudd, Sandra Rudd, Alfa Saadu, Barbara Sage, Caroline Saunby, Robert Savory, Sharon Scanlon, Anton Sebastianpillai, Pooja Sharma, Salina Shaw, Sami Shousha, Rahima Sidhanee, Leslie Simmons, Alan Simmons, Harold Singh, Manjeet Singh Riyat, Kevin Smith, Helen Smith, Alanzo Smith, Elizabeth Smith, Janet Smith, Norman Spreadbury, Alan St John-Cooke, Amanda St.John, Leslie Standen, Eunice Stein, Don Steward, Doreen Suckling, Catherine Sweeney, Lynn Talbot, Laura Tanner, Margaret Tapley, Robert Tarbet, Dave Thompson, Frances Thomson, Alexander Thynn, Win Tin Soe, Jack Tomlinson, Andy Treble, Najma Trickey, Sara Trollope, Debbie Trotter, Peter Tun, Ruth Turnbull, Laura Turner-Hewitt, Margaret Urhoghide, Christopher Vallely, Isobel Vallely, Jacqueline Varley, Jean Vickers, Craig Wakeham, James Walker, Mary Walsh, Caroline Walters, Astley Wellington, Peter West, Charles Wheatley, Peter Whiteside, Jennifer Whitfield, Lilian Widlake, Tony Wilkes, Cheryl Williams, Ian Wilson, Ronald Woods, Margaret Worthington, Jermaine Wright, Andy Wyness, Barry Yudolph, Habib Zaidi