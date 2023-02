Live Live Nigeria election 2023: Updates on crucial vote

Play audio BBC World Service Africa Audio

BBC World Service Africa preview 3 3 viewing this page

Updates from BBC correspondents on the ground: Nduka Orjinmo & Peter Okwoche in Abuja, Mayeni Jones, Andrew Gift & Azeezat Olaoluwa in Lagos, Yemisi Adegoke in Adamawa state, Chris Ewokor in Anambra state, Adedayo Okedare in Ibadan, Onyinye Chime in Kaduna, Mansur Abubakar in Kano, Karina Igonikon in Port Harcourt