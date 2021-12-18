فيروس كورونا: كيف تعتني بنفسك في المنزل حال إصابتك؟

حتى في ظل تفشّي سلالات جديدة من الفيروس، مثل أوميكرون ودلتا، كثير من الناس قد تظهر عليه أعراض خفيفة وأحيانا لا تظهر أي أعراض حال الإصابة، وغالبا ما يستطيعون التغلب على الفيروس أثناء الإقامة في البيت دون الحاجة إلى مستشفى.