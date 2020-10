Chan eil e soilleir dè a tha ag adhbhrachadh dàil ann an àireamhan Covid bho dheuchainnean an deireadh-sheachdain. Tha Riaghaltas na h-Alba ag ràdh gu robh duilgheadasan aig deuchainn-lann Lighthouse ann an Glaschu; tha iadsan a' sgrùdadh chùisean bho air feadh na Rìoghachd Aonacihte air fad. Ach tha Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte, a tha a' ruith an ionaid, ag ràdh nach eil trioblaidean idir aca. Thathar a' creidsinn gun èirich an àireamh chùisean thairis air na làithean a tha romhainn. Cha deach ach 316 a chlàradh an-dè.

Thuirt Rùnaire nan Coimhearsnachdan Robert Jenrick gun tèid beatha dhaoine a chur ann an cunnart mura tèid aonta a ruighinn a dh' aithghearr air a bhith a' teannachadh riaghailtean a' choròna-bhìorais ann am Manchester. Thuirt Mgr Jenrick gu robh ionadan dlùth-chùraim ann an ospadalan na sgìre cha mhòr làn agus cùisean den ghalar ag èirigh. Thuirt e gu robh an riaghaltas deònach a h-uile càil a b' urrainn dhaibh a dhèanamh airson an sgìre a chuideachadh - leithid taic ionmhais agus an fiù's an t-arm a chleachdadh. Dh' fhailich air còmhraidhean tron deireadh-sheachdain eadar an riaghaltas agus ceannardan ionadail Mhanchester fhèin.

Dh' fhaodadh gun tèid lockdown goirid nàiseanta fhoillseachadh anns a' Chuimrigh agus an galar a' sìor èirigh ann an sin cuideachd. Dheadh grunn sheachdainnean de "fire-break", mar a theirte ris, a chur an sàs, le moladh ùr do dhaoine fuireach aig an taigh. Tha dùil ri fios cinnteach goirid as dèidh meadhan latha.

Tha àrd-bharganaichean Bhrexit aig an EU agus aig Breatainnn, am Morair Frost agus Michel Barnier, an dùil bruidhinn air am fòn feasgar gus beachdachadh air còmhraidhean malairt a thòiseachadh a-rithist. Thuirt Boris Johnson Dihaoine nach leanadh na còmhraidhean mura h-atharraicheadh an EU an seasamh aca gu tur air a' chùis.

Tha poilis anns an Fhraing air rèidean a dhèanamh air dachannan na dusanan de dh'Islamaich a tha fo amharas ceannairc. Tha seo an dèidh muirt tidsear a sheall cartùnaichean dha na sgoilearan aige den Fhàidh Mohammed. Thuirt Ministear na Dùthcha, Gerald Darmanin, gun deach còrr air 80 cùis rannsachaidh fhosgladh co-cheangailte ri gràin air-loidhne.

Tha Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean air an t-Àrd-Ollamh Todd Walker fhasdadh mar an ath phrionnsabal is iar-sheansalair aca. Tha an t-Àrd-Ollamh Walker an-dràsta na phròbhaist agus na leas-iar-sheansalair aig Oilthigh Shasainn Nuadann an New South Wales ann an Astràilia.