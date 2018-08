Tha prìs nan uan air tuiteam gu mòr - sios còrr 's deich not am beathach - an coimeas ris an àm seo an-uiridh.

Aig fèill mhòir ann an Sruighlea Diluain bha prìs nan uan reamhar na fìor bhriseadh-dùil agus na droch chomharra 'son nan seachdainean ri thighinn nuair a theid a' mhòr chuid de dh'uain nan eilean agus na Gàidhealtachd a reic.

Seo Murray MacLeòid.