Binn prìosain air fear a rinn ionnsaighean feiseil an Leòdhas

Chaidh fear aois 22 a chur dhan phrìosan airson còig bliadhna às dèidh dha boireannach èigneachadh agus i na cadal.

Thug Coran Wells cuideachd ionnsaigh dhrabasta air nighean aois 17.

Thachair an dà ionnsaigh ann an Steòrnabhagh taobh a-staigh seachdain san Ògmhios 2021 nuair a bha Wells ma sgaoil air urras co-cheangailte ri casaidean eile.

A' toirt seachad a' bhinn, thuirt am britheamh a' Bhan-uasal Poole gun do dh'fhàg na rinn Wells an dithis bhoireannach troimh-chèile.