Cead ga thoirt do raon-ola Rosebank

Thug riaghladair na h-ola is a' ghas cead do leasachadh connspaideach Rosebank an iar air Sealtainn.

'S e seo an dàrna raon-ola as motha san Rìoghachd Aonaichte ris nach deach beantainn is thathas a' tomhas gu bheil 500 millean baraill de dh'ola ann.

Chaidh cead a thoirt do na companaidhean leis a bheil an làrach, Equinor agus Ithaca Energy, gluasad air adhart le na planaichean às dèidh dhan riaghladair gealltanasan fhaighinn co-cheangailte ris an àrainneachd.

Tha mòran air na planaichean a chàineadh is dragh orra mun bhuaidh air atharrachadh na gnàth-shìde.

Air a' mhìos a chaidh, thog 50 ball de Thaigh nan Cumantan agus Taigh nam Morairean dragh gum faodadh an raon-ola 200 millean tonna de charbon dà-ogsaid a chruthachadh.

Sgrìobh iad gu Rùnaire a' Chumhachd Grant Shapps a' cur ìmpidh air stad a chur air an leasachadh.

Tha seo a' tighinn às dèidh do Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte a ràdh gun toireadh iad seachad na ceudan de cheadan sgrùdaidh ola is gas anns a' Chuan a Tuath.