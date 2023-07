Sealg a' ghuga dheth bliadhna eile

Cha teid sealg nan gugannan air adhart air Sulaisgeir am bliadhna air sgàth dragh mu bhuaidh Flu nan Eun.

Tha an naidheachd a' tighinn agus NàdarAlba ag ràdh gu bheil àrdachadh air a thighinn air an àireamh de dh'eòin-mara a tha air am faighinn marbh mu chladaichean na dùthcha.

Seo an dàrna bliadhna an sreath a chèile a cho-dhùin muinntir Nis ann an Leòdhas gun a dhol air adhart leis an t-sealg thraidiseanta, 's dragh orra mun ghalar.

Seo dìreach an treas turas a chaidh an t-sealg a chur dheth bho dheireadh an dàrna chogaidh.

Cha deach na sealgairean a-mach gu Sulaisgeir ann a 2020 ri linn Covid.

Bidh na fir a' dol a-mach mar as tric gach Lùnastal agus a' cur seachad mu chola-deug air a' chreig mu 40 mìle tuath air Nis agus a' sealg mu 2,000 guga.

Thuirt NàdarAlba, a bhios a' toirt seachad cead airson an t-seilg, gu bheil sgrùdadh ga dhèanamh an-dràsta air tuineachasan sùlaire anns na h-Eileanan an Iar airson tomhais a dhèanamh air buaidh a' ghalair air a' chost an iar.