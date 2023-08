Taic le toraidhean deuchainne

Gheibh na mìltean de dhaoine òga ann an Alba toraidhean an deuchainnean Dimàirt.

Thig fios mu dheuchainnean Àrd-Ìre, Sàr Àrd-ìre is Nàiseanta.

Do sgoilearan nach do rinn cho math 's a lùigeadh iad, tha treòireachadh ri fhaighinn bho Leasachadh Sgilean na h-Alba, a dh'fhosgail an loidhne-cuideachaidh aca aig 8:00m.

"Tha sinne a' toirt taic seachad a h-uile bliadhna aig an àm seo nuair a tha an fheadhainn òg a' faighinn nan toraidhean aca dìreach airson beagan comhairle a thoirt dhaibh mura do rinn iad cho math 's a bha iad an dùil," thuirt Joan NicDhonnchaidh bhon bhuidhinn.

"'S dòcha gu bheil iad an dèidh dèanamh an-àirde an inntinn gu bheil iad airson rudeigin diofraichte a dhèanamh 's tha iad airson bruidhinn mu dheidhinn.

"Cuideachd bidh pàrantan agus luchd-cùraim a' fònadh a-steach mura do rinn iad cho math ann an cuspair air choireigin 's gu bheil iad 's dòcha airson ath-thagradh a dhèanamh tro SQA.

"Tha an loidhne a' fosgladh Dimàirt, agus 's e an àireamh-fòna 0808 100 8000, agus tha sinn fosgailte bho 8:00m gu 8:00f, agus an uairsin Diciadain eadar 8:00m agus 8:00f.

"Agus suas gu Dihaoine bidh sinn fosgailte an uair sin eadar 9:00m agus 5:00f," thuirt i.