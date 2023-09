27 bàs sna beanntan am-bliadhna

Tha 27 duine a bha a' coiseachd no a' sreap air bàsachadh air cnuic is beanntan na h-Alba am-bliadhna.

Chaill ochdnar am beatha ann an Gleann Comhann, far an robh tè de na tubaistean beinne as miosa ann am bliadhnaichean.

Fhuair am BBC na h-àireamhan bho Phoileas Alba, agus chaidh a ràdh nach robh sgiobannan teasairginn beinne a-riamh cho trang, le gairmean agus iomairtean cobhair an-àirde bho thàinig an glasadh gu crìch.

Thuirt Matt Mac a' Ghobhainn, an Stiùiriche Teasairginn Beinne aig Poileas Alba, gu bheil sgiobannan teasargainn fìor thrang, agus gu bheil co-dhiù dà shuidheachadh èiginneach anns na beanntan an Alba gach là.

Bha e ag ràdh gu bheil an suidheachadh a' cur cuideim air luchd-obrach saor-thoileach, air a bheil uallaichean eile.