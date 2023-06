Naidheachdan 11:00

Thuirt Leas Cheannard an SNP, Keith Brown, gun coinnich Caibineat Riaghaltas na h-Alba a-màireach a dheasbad sgeama tilleadh nam botal ann an Alba. 'S e an diugh an ceann-là a thug am Prìomh Mhinistear Humza Yousaf do Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte am beachd atharrachadh air co-dhùnadh glainne fhàgail a-mach às an sgeama.