Casg rè-ùine ga chur air Fearghas Ewing bhon SNP

Bhòt a cho-obraichean sa phartaidh a' chuip a thoirt bhuaithe airson seachdain.

Chuir BPA an SNP Annabelle Ewing taic ri a bràthair le BPA an Eilein Sgitheanaich, Loch Abair is Bhàideanach, Ceit Fhoirbeis agus am BPA Christine Grahame cuideachd a' seasamh le Mgr Ewing.

A' bruidhinn às deidh na bhòt, thuirt Mgr Ewing "gun do rugadh e anns an SNP".

Thuirt e: "Chan iarradh an SNP dhan deach mi an toiseach orm neo air neach-poileataigs eile, taghadh a dhèanamh eadar dìlseachd dhan phartaidh is dìlseachd dhan luchd-bhòtaidh.

"Anns an t-seann SNP bhathas an-còmhnaidh a' sùileachadh gun rachadh prìomhachas a thoirt dhan dùthaich agus dhan sgìre-phàrlamaid.

"Chan e partaidh àbhaisteach a bh' ann a-riamh leis gun robh e an-còmhnaidh a' cur màith na h-Alba air thoiseach air gach nì.

"Chan ann mar sin a tha cùisean a-nis ge-tà agus chan eil gnothach sam bith aig an sin ri daoine fa-leth no mo bheachd air a' Phartaidh Uaine," thuirt e.

Gheall Mgr Ewing cuideachd gun cumadh e air a' dìon an luchd-bhòtaidh aige gu làidir.