Càineadh às ùr mun A9

Dh'innis iad gun robh adhartas na h-obrach air a bhith "glacial".

Thuirt iad cuideachd gu bheil iad den bheachd gur e Còmhdhail Alba "a’ bhuidheann as miosa anns an Rìoghachd Aonaichte airson a bhith ag obair còmhla riutha".

Tha cuideam mòr air a bhith a' dol air an riaghaltas clàr-ama ùr fhoillseachadh 'son obair-leasachaidh an A9.

Thuirt an riaghaltas sa Chèitean gu bheil làn dùil aca an A9 eadar Peairt is Inbhis Nis a dhèanamh dà-fhillte is gu bheil dùil gun tèid fiosrachadh ùr a thoirt seachad sa phàrlamaid as t-fhoghar.

Tha iad ag ràdh cuideachd gu bheil iad a' beachdachadh air atharrachadh a dhèanamh air mar a tha iad a' cur chùmhnantan a-mach gu tairgse.