Thuirt Cathraiche a' Bhùird air Proiseact Naomh Bhrianan, Seasaidh NicNèill gur e rud uamhasach a bh'ann agus muinntir an eilein air a bhith strì airson ospadal ùr fad 18 bliadhna.

"Tha sinn a nise air ais far an do thòisich sinn ann an 2007. Aig an àm sin bha luchd-obrach ann an Ospadal Naomh Bhriannan iomagaineach mu staid an togalaich.

"Bha deuchainean a' sealltainn nach robh cùisean mar bu chòir a thaobh slàinte is sàbhailteachd an uairsin.

"Thar nam bliadhnaichean ghluais cùisean beag air bheag agus ann an 2014 bha plana ann airson seirbheisean slàinte agus cùram sòisealta a bhith cruinn còmhla san aon togalach.

"Anns an Iuchar 2019 bha an riaghaltas air dearbhadh gun rachadh a' phròiseact air adhart. Ach taobh a-staigh mìos bha conaltradh phoblaich air campas foghlam a chur ris", thuirt i.