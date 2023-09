Rabhadh nach tèid targaidean bun-structar a choileanadh

Tha Riaghaltas na h-Alba ag ràdh gu bheil iad an dùil pròiseactan bun-stuctair a choileanadh, ach gu bheil suidheachadh dùbhlannach ionmhais air dàil a chur air cuid dhuibh.

Thuirt An Leas-Phrìomh Mhinistear, Shona Robison: "Tha an suidheachadh eaconomach dùbhlannach thar nam bliadhnaichean mu dheireadh mar thoradh air Brexit agus àrd ìre na h-atmhorachad am measg eile air dàil adhbhrachadh air cuid de phròiseactan bun-structar.

"A' coimhead air adhart tha againn ri prìomhachas a thoirt do phròiseactan agus prògraman gus am bi an t-airgead calpa a tha ri fhaotainn air a chosg san dòigh is fheàrr," thuirt i.

Thuirt neach-labhairt air gnìomhachas is fàs na h-eaconomaidh do Thòraidhean na h-Alba, Murchadh Friseal, gun robh an aithisg a' dèanamh càineadh làidir air mì-làimhseachadh ionmhasail an SNP.

Thuirt neach-labhairt nan Làbarach air an eaconomaidh, Daniel Johnson: "Feumaidh ministearan èisteachd ri na rabhaidhean san aithisg seo agus a bhith soilleir le mar a tha 'd an dùil airgead a chosg."

Thuirt neach-labhairt na h-eaconomaidh aig Lib Deamaich na h-Alba, Willie Rennie: "Le bhith fàilnigeadh ann a bhith a' fàs na h-eaconomaidh, tha ministearan air nas lugha airgid fhàgail airson pròiseactan bun-structar cudromach, a tha cuideachd a' toirt droch bhuaidh air an eaconomaidh."