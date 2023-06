An Taobh Siar air an cur a-mach à Cupa Eilean an Fhraoich

Ghabh a' chonnspaid a tha a' cuairteachadh Chupa Eilean an Fhraoich car eile is an Taobh Siar a-nise air an cur a-mach às an fharpais.

Bha na Siaraich air a' chùis a dhèanamh air na Hearadh thairis air dà gheama sa chiad dol a-mach sa chiad chuairt den fharpais.

Nochd ceist às dèidh sin an robh cead aig fear de chluicheadairean an Taobh Siar cluich san fharpais is dh'iarr Comataidh Eilean an Fhraoich gun cluicheadh na sgiobaidhean geama eile gus co-dhùnadh cò rachadh troimhe.

Chaidh an ceòl air feadh na fìdhle buileach às dèidh sin is na Hearaich ag innse gun robh iad an dùil tarraing a-mach às an fharpais.

Thuirt iad gun deach innse dhaibh nach robh còir aig a' chluicheadair bhon Taobh Siar a bhith air cluich, is gum biodh e mar sin a' dèanamh dìmeas air an fharpais geama eile a chluich.

A thuilleadh air sin, dh'innis iad gun robh e air tighinn am bàrr gun robh iad fhèin gun fhiosda dhaibh air cluicheadair nach robh còir a bhith air cluich a chleachdadh san fharpais.