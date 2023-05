Tha bàtaichean den aon sheòrsa a bhith ann ga dhèanamh nas fhasa criuthaichean a ghluasad eadar soithichean, agus cuideachd ga dhèanamh nas saoire na bàtaichean a chumail aig ìre leis nach bi feum aig gach soitheach air pàirtean sònraichte.

Thuirt Mgr Hobbs gun robh e ag aithneachadh gu bheil muinntir nan eilean air an sàrachadh leis a' mhaill a th' air an dà shoitheach a tha gan togail air Cluaidh.

"Tha sinn airson a bhith cinnteach gun tèid a h-uile soitheach a tha sinn a' coimiseanadh ga thogail ann an àm agus air buidseat," thuirt e.

"Gu nàdarra, bithear a' cur earbsa mhòir ann an gàrradh gun coilein iad na gheall iad, agus tha an gàrradh seo ann an Cemre a' dèanamh sin, ged a tha eisimpleirean eile againn gu mì-fhortanach far nach do thachair sin.

"Tha an obair aig Gàrradh MhicFhearghais a' dol glè mhath a-niste, agus thàinig daingneachadh bho Riaghaltas na h-Alba an t-seachdain a chaidh."

Thuirt Mgr Hobbs gun deadh cùmhnantan a thoirt tro phròiseas fhosgailte do ghàrraidhean a tha comasach air cumail ri cosgais stèidhichte agus bàtaichean a thogail ann an àm.

Thuirt Cathraiche Comataidh na Còmhdhail aig Comhairle nan Eilean Siar, Ùisdean Robasdan, a bh' anns an Tuirc airson obair air tè de na bàtaichean ùra a chur gu dol, ged a bha feum air cosnaidhean a ghlèidheadh aig Gàrradh MhicFhearghais, gur beag an aire a chaidh a thoirt do na chailleadh de cosnaidhean sna h-eileanan ri linn staid nan seirbheisean-aiseig.

Thuirt e gun dèanadh e diofar mòr dha na h-eileanan bàtaichean a bhith air an togail ann an àm.