Cuimhneachan do Willie Logan

Chaidh cuimhneachan fhoillseachadh ann an Inbhir Nis dhan einnseanair Willie Logan nach maireann.

Bha Mgr Logan os cionn grunn phròiseactan mòra bun-structair agus 's e a stèidhich a' chompanaidh Loganair.

Rugadh e air Ghàidhealtachd ann an 1913 agus choisinn e cliù mar einnseanair ainmeil ann an Alba anns na 1950an is 1960an gu sònraichte.

'S e a bha os cionn nam pròiseactan gus Drochaid Nis, Drochaid Kingston, is Drochaid Rathad Tatha a thogail, a thuilleadh air grunn sgeamaichean haidro air feadh na Gàidhealtachd.