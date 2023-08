Chaill boireannach a cas an dèidh do làraidh bualadh innte agus an dràibhear thairis air an ìre dibhe laghail.

Chaidh a' chas dheas aig Erica Chaimbeul a phronnadh fo chuibhlichean na làraidh HGV ann an Inbhir Nis air an 12mh den Mhàrt 2021.

Chuala Cùirt an t-Siorraidh ann an Inbhir Nis gum b' fheudar lannsairean a cas a thoirt dhith agus tha i a-nis a' cleachdadh cathair-chuibhle.

Chaidh binn prìosain trì bliadhna gu leth air Iain MacLeòid, 33, às na Hearadh, agus chaidh casg dràibhidh air fad seachd bliadhna gu leth.

Aithreachas

Dh'aidich e Diluain gun do chuir e beatha Ms Chaimbeul ann an cunnart le bhith a' dràibheadh fo bhuaidh na dibhe, agus gun do dh'fhàg e i air a leòn cho dona 's gum bi an làrach sin oirre airson a' chòrr de a beatha.

Chuala a' chùirt gun robh MacLeòid air a bhith ag òl an oidhche ron tachartas aig ceann-rathaid ann an sgìre a' Chrùin de dh'Inbhir Nis, agus gun robh e fhathast thairis air an ìre dibhe cheadaichte aig àm lòn an ath-là.

Dh'innis an Siorram Cruickshank do MhacLeòid gun robh e a' gabhail ris gun robh aithreachas air, ach thuirt e gun do dh'adhbhraich e gum bi làrach nan lotan a dh'fhuiling Ms Chaimbeul oirre ri a beò agus gun do theab i a beatha a chall.