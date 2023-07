NHS na h-Alba

Fhuair luchd-sgrùdaidh ceudan thrioblaidean ann am pròiseactan togalaich aig an NHS ann an Alba. Chaidh NHS Scotland Assure a stèidheachadh ann an 2021 an dèidh sreath de dh’fhàiligidhean aig ospadal ann an Glaschu agus Dùn Èideann. Tha fiosrachadh air an d’ fhuair am BBC sealbh a’ sealltainn gu bheil 11 anns an 20 pròiseact a tha a’ dol air adhart an-dràsta feumach air leasachadh a thaobh sàbhailteachd mus bi cead aca fosgladh. Thuirt Riaghaltas na h-Alba gu bheil iad a’ dèanamh cinnteach gum bi goireasan ùra sàbhailte.