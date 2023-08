Slige 802 air a h-ainmeachadh

Chaidh ainm a thaghadh dhan dàrna bàt-aiseig a tha ga togail aig Gàrradh MhicFhearghais air Chluaidh.

An dèidh bhòt phoblaich anns an do ghabh cha mhòr còig mìle duine pàirt, 's e a-niste an Glen Rosa a bhios oirre.

'S tric a nochd an soitheach seo sna naidheachdan thar nam bliadhnaichean mu dheireadh air a h-ainmeachadh mar Shlige 802.

'S i tè den dà bhàt-aisgeig ùr a tha còig bliadhna air dheireadh agus gu math thairis air buidseat.

Tha CMAL a-niste air innse, an dèidh bhòt a chaidh a chumail am measg a' phobaill, gur e an MV Glen Rosa - Gleann Ruasaidh sa Ghàidhlig - a bhios oirre bho seo a-mach.

Bha a' bhòt fosgailte air làrach-lìn CMAL fad trì seachdainnean.

Fhuair an t-ainm a bhuannaich 52% de na bhòtaichean.

Còmhla ris an t-soitheach eile a tha ga thogail, an MV Glen Sannox, no Gleann Sannaig - 's iad le chèile air an ainmeachadh an dèidh àiteachan ann an Eilean Arainn - thèid an Glen Rosa a chur ri seirbheisean an eilein sin.

Tha dùil gun tèid a cur air bhog sa Mhàrt an ath-bhliadhna.