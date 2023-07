Tha luchd-leasachaidh a tha ag iarraidh tuathanas-gaoithe a stèidheachadh anns an Eilean Sgitheanach airson conaltradh ris a' choimhearsnachd mu na planaichean.

Thathas ag iarraidh 20 crann-gaoithe a chur suas faisg air Breacais.

Ach tha cuid de mhuinntir na coimhearsnachd air comataidh a chur air bhonn, a tha a' cur an aghaidh nam molaidhean.

Tha seo mar phàirt de ghrunn phlanaichean a tha san amharc a thaobh cumhachd ath-nuadhachail san eilean.

Nan rachadh cead a thoirt seachad do gach sgeama, bhiodh eadar 100 agus 150 crann-gaoithe mòr air feadh an eilein.

Ach tha draghan air nochdadh gun toireadh obair-leasachaidh dhen t-seòrsa seo ann am Breacais buaidh air an àrainneachd ionadail, agus mar sin dheth gun toireadh e droch bhuaidh air gnìomhachas turasachd an eilein.

A-rèir an fheadhainn a th' air cùlaibh nam planaichean ge-tà tha conaltradh leis a' choimhearsnachd aig cridhe a' ghnothaich, agus thathas a' dèanamh tòrr smaoineachaidh mu na làraichean as fhèarr mus bithear gan comharrachadh.

"Tha mi ag aithneachadh nan rachadh gach sgeama a cheadachadh gum biodh sin a' cruthachadh fada a bharrachd cumhachd na tha feum air anns an eilean," thuirt Steve Macken bho Lomond Energy.

"Ach 's e deagh rud a th' anns a' chothrom sin."

"Mar sin dheth, tha e fìor chudromach dhuinne, mar luchd-leasachaidh, a bhith a' dèanamh conaltraidh ri muinntir na sgìre agus fios a chumail riutha," thuirt e.