Trì colaistean aig UHI air a dhol còmhla

Thug Riaghaltas na h-Alba cead dha trì colaistean aig Oilthigh na Gàidhealtachd is nan Eilean a dhol còmhla.

Thig na colaistean - UHI Innse nan Gall nam measg - ri chèile bhon chiad là den ath-mhìos.

Dh'innis Oilthigh na Gàidhealtachd is nan Eilean bho chionn dà bhliadhna gun robh iad airson trì colaistean - UHI Innse Gall, UHI an Iar, is UHI a Tuath - a chur ri chèile.

Thuirt iad gum biodh guth nas làidire aca còmhla, le barrachd chothroman rannsachaidh is cothroman ùra eile do dh'oileanaich, is gum biodh sin a' freagairt nas fheàrr air feumalachdan nan sgìrean anns a bheil iad stèidhichte.

Ged a thog cuid draghan bho nochd am plana an toiseach, thuirt UHI nach bi an gluasad a' ciallachadh gum bi seirbheisean air an gluasad chun a' mheadhain.

Bhòt na trì colaistean an-uiridh airson a dhol còmhla.

Tha Riaghaltas na h-Alba a-nise air cead a thoirt dhan phlana - is thig na colaistean còmhla air an 1mh den Lùnastal.

'S e UHI a Tuath, an Iar is Innse Gall an t-ainm a bhios air a' bhuidhinn ùr.