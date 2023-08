Bun-structar a' cur maill air leasachaidhean uaine

Tha seann bhun-structur a' ghriod nàiseanta a' cur maill uabhasach air leasachadh cumhachd ath-nuadhachail an Alba, a rèir aithisg ùir.

Dh'innis Scottish Renewables - a tha a' riochdachadh chompanaidhean a tha an sàs ann an cumhachd ath-nuadhachail - gu bheil feum air crathadh mòr a thoirt air bun-structar le loidhnichean dealain, crainn is fo-stèiseanan ùra.

Thuirt iad gu bheil cumhachd uaine à Alba mar-thà air feum mòr a dhèanamh is air na mìltean de chosnaidhean a chruthachadh is an eaconomaidh a neartachadh.

Cha tig an còrr às aonais leasachaidhean ann am bun-structar, tha iad ag ràdh.

"Tha sinn gar cumail air ais le griod dealain a chaidh a thogail airson cumhachd fosail bho chionn cha mhòr 100 bliadhna", dh'innis an aithisg.

"Tha dùil gun èirich an t-iarrtas 'son dealain 50% san ath-dheich bliadhna. Feumaidh sinn barrachd loidhnichean, barrachd chrann is barrachd fo-stèiseanan gus na solais a chumail air ann an Alba agus air feadh na Rìoghachd Aonaichte.

"Leis na goireasan nàdarra a th' againn ann an Alba, tha cothrom againn a bhith air cridhe a' ghluasaid gu cumhachd ghlan, is gun a bhith an eiseimeil air cumhachd chosgail fhosail a thoirt a-steach bho dhùtchannan eile.

Tha connspaid ann an-dràsta is iomairtean a' dol an aghaidh phlanaichean airson chrann ùra is loidhnichean dealain.

Nam measg tha pròiseact aig SSEN airson loidhne bhon Spideal ann an Gallaibh gu Loch Buidhe ann an Cataibh agus sìos dhan Mhanachainn - le fo-stèiseanan ùra anns gach àite.

Tha dragh air luchd-iomairt mu cho àrd 's a tha na crainn a tha san amharc is cho faisg 's a bhiodh iad air bailtean.

Dh'iarr luchd-iomairt gun gabh an loidhne slighe eile neo gun tèid a chur fon talamh.