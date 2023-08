Prìosan do dhràibhear a mharbh fear-baidhseagail 's a chuir a chorp am falach

Bha fhios aig na Poilis gun deach e tro bhaile Ghleann Comhann mu 6:00f mus do rinn e air Taigh-Òsta Dhrochaid Urchaidh.

Chunnacas beò mu dheireadh e aig an taigh-òsta mu 11:30f an oidhche sin, 's dh'fhalbh e deas air an A82 a dh'ionnsaigh Thaigh an Droma.

Chaidh e à fianais ge-tà, 's cha d' fhuair na Poilis fiosrachadh fad trì bliadhna, a dh'aindeoin iomairtean mòra san sgìre.

Chaidh dealbhan CCTV dheth a sgaoileadh, agus nochd a' chùis air prògram Crimewatch a' BhBC.

B' ann san Fhaoilleach 2021 a dhearbh na Poilis gun deach a chorp a lorg 's gun deach dithis fhear, aois 29, a chur an grèim.

Chuala a' chùirt, an dèidh do na bràithrean an ciont aideachadh, gun robh iad air a bhith aig dìnnear 's iad ag òl le buidheann seilge aig Taigh-Òsta Dhrochaid Urchaidh an là a thachair an tubaist.

Bhuail Alexander MacEalair ann am Mgr Parsons agus e a' dràibheadh an dithis aca air ais gu oighreachd an Achaidh, far an robh iad ag obair air tuathanas. Cha do chuir e a dh'iarraidh taic mheadaigich sam bith.

Chaidh innse don chùirt gun deach Mgr Parsons a ghoirteachadh cho dona 's nach robh e air maireachdainn beò gun taic ach 20 no 30 mionaid, 's gur ao-coltach gun do bhàsaich e gu luath.

Dh'fhalbh na bràithrean, 's thill iad ann an carbad eile, mus do ghiùlain iad corp Mhgr Parsons gu oighreachd an Achaidh, far an do thiolaic iad e.

Cha d' fhuaireas a chorp fad trì bliadhna, gus an do dh'innis Alexander MacEalair do a leannan mun uaigh ann an 2020.