Àrdachadh ga shireadh an dreuchd na còmhdhail

"Tha deagh fhios againn anns na h-eileanan cho cudromach 's a tha ceanglaichean airson nan coimhearsnachdan againn", thuirt cathraiche còmhdhail CnES, an Comh Ùisdean Robasdan.

"Tha cho cugallach 's a tha seirbheisean aiseig air a bhith, air sin a dhearbhadh is tha e a' sealltainn mar a tha cruaidh fheum air ceannas làidir gus na ceanglaichean againn a neartachadh.

"Cha bu chòir gur e fo-dhreuchd a th' ann an còmhdhail. Bu chòir dhan dreuchd a bhith aig ìre a' chaibineit bho seo a-mach le làn-thaic an riaghaltais is maoineachadh aig ìre a tha freagarrach, is seirbheisean aiseig gu seachd àraid", thuirt e.