Srath Spè air tarraing a-mach

Dh'innis Cluba Camanachd Shrath Spè gu bheil iad a' tarraing a-mach à Lìog Tuath 2 airson a' chòrr den t-seusan.

Tha tàire air a bhith air Srath Spè sgioba a chur air a' phàirc am-bliadhna is cha robh e comasach dhaibh grunn gheamaichean a choileanadh.

Tha iad air gach geama a chluich iad a chall.

Ann am brath Dimàirt, taobh a-muigh, dh'innis Srath Spè gu bheil iad den bheachd gu bheil e nas cudromaiche dhaibh cluicheadairean ùra a lorg is an cluba a chur air stèidh nas cinntiche, seach a dhol seachdain gu seachdain a' feuchainn ri sgioba a chur air a' phàirc.

Dh'innis iad gun do chaill iad grunn chluicheadairean anns na mìosan mu dheireadh is ged a fhuair iad feadhainn òga air iasad à Ceann a' Ghiùthsaich is Baile Ùr an t-Slèibh, gu bheil iad sin a-nise air tilleadh dha na clubaichean aca fhèin.

Tha Srath Spè ag ràdh gu bheil iad a-nise ag amas air seusan 2024 is dh'iarr iad air duine sam bith le ùidh fios a chur thuca.

Tha oifigear-leasachaidh pàighte ag obair leis a' chluba feuch iomain san sgìre a leasachadh.

Dhearbh Comann na Camanachd gun tèid gach geama a chluich Srath Spè san lìog am-bliadhna a thoirt far a' chlàir.