Mòran sgoiltean dùinte ri linn stailce trì là

Tha mòran de sgoiltean na h-Alba dùinte Dimàirt, Diciadain agus Diardaoin an t-seachdain seo, agus buill an aonaidh Unison air stailc.

Tha luchd-obrach taice leithid dhorsairean agus tidsearan-taice a tha nam buill den aonadh sin air an tairgse-pàighidh as ùire bho bhuidhinn-riochdachaidh nan ùghdarrasan ionadail, COSLA, a dhiùltadh.

Anns na h-Eileanan Siar, bidh sgoiltean-àraich, bun-sgoiltean agus àrd-sgoiltean dùinte, a bharrachd air leithid leabharlannan agus amaran-snàimh a tha am broinn nan sgoiltean 's a bhios am poball a' cleachdadh.

Air Ghàidhealtachd agus ann am Moireibh, tha dealbh measgaichte ann, ach bidh a' mhòr-chuid de sgoiltean nan sgìrean sin dùinte cuideachd.

Tha sgoiltean ann an Earra-Ghàidheal is Bòd ag ràdh gum bi iad fosgailte, 's dùil nach bi mòran den luchd-obrach air stailc.

Tha Unison ag iarraidh tairgse-pàighidh nas fheàrr, agus airgead a bharrachd do chomhairlean gus nach fheum iad gearraidhean a chur an sàs ann an roinnean eile a phàigheas air a son.

Tha an dà chuid COSLA agus Riaghaltas na h-Alba ag ràdh ge ta, gur e na thabhainn iad an tairgse as fheàrr a 's urrainn dhaibh a thabhainn.

Ghabh dà aonadh eile a bha an dùil a dhol air stailc an t-seachdain seo cuideachd, Unite agus an GMB, ris an tairgse.