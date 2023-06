Naidheachdan 11:00

Tha làn-dùil ri dearbhadh an-diugh air casg 30 là bho Thaigh nan Cumantan air a' BhP Neo-eisimeileach, Mairead Ferrier, a bhris riaghailtean Covid ann an 2020. Ma thachras sin tha coltas gum bi fo-thaghadh ann an sgìre Ruadh Ghleann agus Hamalton an Iar, far a bheil coltas farpais theann eadar na Làbaraich agus an SNP. Bha Ms Ferrier na ball aig an SNP gus an do chaill i an cuip ann an 2020.