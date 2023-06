Bàt-aigeann

Chaidh fear a bha an sàs ann an stèidheachadh agus a’ ruith na companaidh Oceangate às àicheadh aithrisean nach robh am bàt-aigeann Titan sàbhailte. Thuirt Guillermo Sohnlein gun tug e fad 14 bliadhna a’ leasachadh an t-soithich agus gun deach i tron a h-uile deuchainn sàbhailteachd. Chaidh sprùilleach fhaighinn air grunnd na mara an-dè, ‘s tha Maoir-Chladaich nan Stàitean Aonaichte den bheachd gun deach còignear a bh’ air bòrd a mharbhadh nuair a spreadhadh an soitheach Là na Sàbaid.

Thuirt Oilthigh Shrath Chluaidh gu bheil truas an luchd-obrach agus nan oileanach uile aig teaghlach is càirdean fear de na h-oileanaich aca a bh’ air a’ bhàt-aigeann. Bha Suleman Dawood, a bha 19 bliadhna de dh’aois, aig deireadh na ciad bhliadhna aig sgoil ghnothachais an oilthighe.